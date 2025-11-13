Segui Suns-Pacers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 03:02)

Phoenix Suns e Indiana Pacers si affrontano nella notte NBA fra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre alle ore 3 italiane. Il match della PHX Arena vede affrontarsi la settima in classifica a ovest e la tredicesima a est.

Guarda Suns-Pacers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Suns-Pacers in diretta TV e streaming gratis — Suns-Pacers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Suns-Pacers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Pacers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Suns-Pacers nella sezione Live Streaming.

Phoenix Suns-Indiana Pacers, lo stato di forma dei team — Back to back per i Suns che mentre scriviamo questa preview sono impegnati nella difficile trasferta di Dallas. La squadra dell'Arizona al momento è settima nella western conference con 6 vittorie e 5 sconfitte. Ventiquattrore di vantaggio per i vice campioni dei Pacers che stanno vivendo un inizio di NBA da incubo con 1 sola vittoria e ben 10 sconfitte, ultima delle quali pesantissima 152-128 in trasferta a Utah con Siakam unico a salvarsi con 27 punti in tabellino. Interessante note come Phoenix non batte Indiana da 4 scontri diretti ovvero dal gennaio 2024.

I probabili quintetti di partenza di Suns-Pacers — Suns con Booker playmaker, Allen guardia, Brooks e O'Neale ali e Williams numero 5. Pacers che rispondono con Shepppard in cabina di regia, Nembhard guardia, Huff ala piccola, Walker ala grande e Jackson centro.

PHOENIX SUNS - Booker playmaker, Allen guardia, Brooks e O'Neale ali e Williams. All. Ott

INDIANA PACERS - Shepppard, Nembhard, Huff, Walker, Jackson. All. Carlisle

Non perdere l’occasione di seguire Suns-Pacers in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Suns-Pacers in streaming live gratis su Bet365!