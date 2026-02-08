Tennis, ATP Dallas: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv

Segui l'ATP Dallas in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Dopo la settimana dedicata a Coppa Davis e ATP Montpellier, il programma del tennis maschile prevede due eventi di categoria 500 fra cui l'ATP Dallas. Il torneo sul cemento americano si giocherà dal 9 al 15 febbraio. Ecco la preview del torneo.

L'ATP Dallas sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, e in diretta tv da Sky Sport.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.

ATP Dallas, storia e albo d'oro — L'ATP Dallas, evento di categoria 500, si gioca al Ford Center di Frisco su cemento outdoor e ha un prize money di quasi 2,8 milioni di dollari. L'evento è solo alla sua quinta edizione ed i precedenti vincitori sono stati nell'ordine: Opelka, Yibing, Paul e Shapovalov.

Tabellone e teste di serie dell'ATP Dallas — Nel seeding dell'ATP Dallas troviamo due top 10 come i padroni di casa Fritz e Shelton. A seguito troviamo Davidovich Fokina, il nostro Cobolli, Paul, Tien, Shapovalov e Tiafoe. Forfait invece per Arnaldi, Moutet e Ruud.