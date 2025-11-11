Segui le ATP finals in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Redazione Derby Derby Derby 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 11:39)

Torino capitale del tennis mondiale dal 9 al 16 novembre con le ATP finals. L'evento che chiude ufficialmente la stagione 2025 del tennis maschile vede ovviamente grande protagonista il nostro Jannik Sinner, campione in carica.

Guarda tutti i match delle ATP finals 2025

Le ATP finals 2025 saranno disponibili in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.

ATP Finals, storia e albo d'oro — Quella che si gioca al Inalpi Arena di Torino è la 56esima edizione delle ATP finals, il torneo che mette in mostra il top del tennis maschile. La prima edizione è stata giocata nel 1970 a Tokyo e da lì in poi le sedi delle finals sono state molteplici con Londra come location più presente dal 2009 al 2020. Torino ha invece sottoscritto un accordo dal 2021 al 2026 quindi la prossima sarà l'ultima edizione italiana. Il recordmen nell'albo d'oro delle finale è Novak Djokovic con 7 successi, l'ultimo nel 2023 contro Sinner. Jannik si è poi rifatto l'anno scorso vincendo il trofeo in finale contro Fritz.

ATP Finals: formato, partecipanti e gruppi — Come sempre il formato delle ATP finale è quello di due gironi round robin da 4 tennisti ciascuno. Passano il turno i primi due per poi dare il via alla fase ad eliminazione diretta con semifinali e finale sempre al meglio dei 3 set. Questa edizione vedrà alla partenza due italiani. Oltre al numero al mondo Jannik Sinner, inserito nel gruppo Borg con Zverev, Shelton e Aliassime, ci sarà anche Musetti (entrato grazie al forfait dell'infortunato Djokovic). Il torinese giocherà nel gruppo Connors con Alcaraz, Fritz e De Minaur.

ATP finals in diretta streaming.