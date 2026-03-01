Segui l'ATP Indian Wells in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Il master 1000 ATP Indian Wells è il primo evento top della stagione 2026 di tennis. Il torneo si gioca dal 4 al 15 marzo sul cemento outdoor nella tradizionale sede californiana e vede scendere in campo i migliori tennisti al mondo compreso ovviamente anche il nostro Jannik Sinner. Ecco come vivere al meglio il torneo.

Storia e albo d'oro dell'ATP Indian Wells — Tutto pronto all'Indian Wells tennis garden dove si gioca la 52esima edizione di questo importantissimo torneo.Dal 1974 ad oggi il record di vittorie a Indian Wells appartiene a Nole Djokovic con 5 successi, ultimo nel 2017. Nessun italiano ha mai vinto e nemmeno è mai risucito a raggiungere la finale. Nel 2025 a trionfare è stato il britannico Draper con un doppio 6-2 sul danese Rune. Il torneo ha un montepremi totale di quasi 9 milioni di dollari.

ATP Indian Wells, primo master 1000 della stagione — Carlos Alcaraz, vincitore nel 2024 parte come favorito ma sa bene che dovrà vedersela col nostro Sinner. Oltre a Jannik avremo altri 3 italiani nelle teste di serie ovvero Musetti, Cobolli e Darderi. Fra i papabili protagonisti troviamo i vari Djokovic, Zverev, De Minaur ma anche i padroni di casa Fritz e Shelton.