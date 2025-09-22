Tennis, ATP Pechino: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live

Il nostro Jannik Sinner si presenta all'ATP Pechino come testa di serie numero 1 e punta a raggiungere per il terzo anno di fila la finale dopo il successo nel 2023 e la sconfitta contro Alcaraz nel 2024.

Gli ATP di Chengdu, con un Musetti in grande spolvero e quello di Hagzhoug sono alle battute finali, ma i top players del circuit maschile si stanno già preparando all'ATP 500 di Pechino, evento che si gioca sull'artificiale all'aperto. In questo articolo vi diremo tutto quello che c'è da sapere su questo torneo, fra storia, albo d'oro, seeding ma sopratutto come vederlo GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito.

ATP 500 Pechino, storia e albo d'oro — La 24esima edizione del torneo cinese si giocherà dal 25 settembre all'1 ottobre al National Tennis Center di Pechino con un montepremi di 1,2 milioni di dollari. Il recordmen di questo evento è Nole Djokovic capace di trionfare ben 6 volte consecutive dal 2009 al 2015. L'unico italiano che invece ha alzato la coppa è stato Jannik Sinner nel 2023 contro Medvedev salvo poi perdere il titolo l'anno scorso contro Alcaraz al tie break del terzo set.

ATP Pechino, seeding e favoriti — Sono due gli italiani presente nelle 8 teste di serie di un torneo che però non vede il numero 1 del ranking ATP Alcaraz che ha deciso di partecipare all'ATP di Tokyo. Sarà quindi Sinner a comandare il seeding seguito da Zverev, De Minaur, l'altro azzurro Musetti, oltre ai meno quotati Khachanov, Rublev, Mensik e Medvedev. Hanno invece dato forfait Bautista Agut, Monfils e Tsisipas.