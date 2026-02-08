Segui l'ATP Rotterdam in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Questa settimana il programma del tennis maschile ci regala due tornei di categoria 500 fra cui l'ATP Rotterdam. L'evento su cemento indoor olandese si svolge dal 9 al 15 febbraio e questa è la preview dedicata.

ATP Rotterdam sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.

Storia e albo d'oro dell'ATP Rotterdam — Il Rotterdam Ahoy ospita la 53esima dell'ATP Rotterdam un dei classici europei di inizio stagione, post Australian Open. L'evento ha un monetepremi da oltre 2,5 milioni di dollari e vede come campione uscente Carlos Alcaraz. Il recordman di vittoria ce l'ha l'americano Ashe a nel lontano 1976. L'unico italiano capace di trionfare invece è stato Sinner, due edizioni fa. Mentre l'ultimo successo casalingo è arrivato nel 1998 con Siemerink.

ATP Rotterdam, tabellone e partecipanti — Alex De Minuar (numero 6 al mondo) è stato finalista nelle ultime due edizioni, sconfitto da Sinner e Alcaraz, ma in questa edizione si presenta da testa di serie numero 1. Dietro di lui troviamo Aliassime, numero 8 del ranking, oltre ai vari Bublik, Medvedev, Khachanov, Norrie, Griekspoor e Rinderneck. Forfait invece per Alcaraz, Draper, Machac e Zverev.