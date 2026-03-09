derbyderbyderby streaming Thunder-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Thunder-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
La settimana NBA si apre con un big match nella western conference e più di preciso nella northwest come quello fra Thunder e Nuggets. La sfida del Paycom Center di Oklahoma City vede i campioni in carica primi ad ovest ospitare la quinta forza del raggruppamento. Il match si giocherà lunedì 9 marzo a mezzanotte e mezza orario italiano.

Dove vedere Thunder-Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Thunder-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Thunder-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Thunder-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Thunder-Nuggets nella sezione Live Streaming.

    • Thunder-Nuggets, big match nella nothwest division

    Con 15 vittorie e 15 sconfitte i Thunder campioni in carica stanno mantenendo le attesa dominando sia la propria division che l'intera conference. OKC ha la seconda miglior difesa del torneo e arriva da un filotto di successi di fila, ultimo dei quali 104-97 sui Warriors con il solito Gilgeous-Alexander autore di 27 punti.

    I Nuggets sono terzi nella northwest e si giocano il secondo posto con i Wolves. La squadra del Colorado, trascinata dal solito Jokic che è miglior assistman e miglior rimbalzista del campionato ha però perso 3 delle ultime 5 partite e arriva dal pesante ko interno 103-142 contro i Knicks. La serie stagionale vede OKC avanti per 3-0 su Denver.

    Thunder-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA- immagine 5
    Nikola Jokic cercherà di trascinare i suoi al colpaccio. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Thunder-Nuggets

    Thunder sul parquet con Gilgeous-Alexander playmaker, Joe guardia, Wallace ala piccola, Dort ala grande e Williams centro. Nuggets con Murray play (anche se in dubbio), Braun guardia, Johnson e Gordon ali, Jokic numero 5.

    OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Joe, Wallace, Dort, Williams. All. Daigneault

    DENVER NUGGETS - Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic. All. Adelman

