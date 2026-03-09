Thunder-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Thunder-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 00:26)

La settimana NBA si apre con un big match nella western conference e più di preciso nella northwest come quello fra Thunder e Nuggets. La sfida del Paycom Center di Oklahoma City vede i campioni in carica primi ad ovest ospitare la quinta forza del raggruppamento. Il match si giocherà lunedì 9 marzo a mezzanotte e mezza orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Thunder-Nuggets in diretta TV e streaming gratis — Thunder-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Thunder-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Thunder-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Thunder-Nuggets nella sezione Live Streaming.

Thunder-Nuggets, big match nella nothwest division — Con 15 vittorie e 15 sconfitte i Thunder campioni in carica stanno mantenendo le attesa dominando sia la propria division che l'intera conference. OKC ha la seconda miglior difesa del torneo e arriva da un filotto di successi di fila, ultimo dei quali 104-97 sui Warriors con il solito Gilgeous-Alexander autore di 27 punti.

I Nuggets sono terzi nella northwest e si giocano il secondo posto con i Wolves. La squadra del Colorado, trascinata dal solito Jokic che è miglior assistman e miglior rimbalzista del campionato ha però perso 3 delle ultime 5 partite e arriva dal pesante ko interno 103-142 contro i Knicks. La serie stagionale vede OKC avanti per 3-0 su Denver.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Nuggets — Thunder sul parquet con Gilgeous-Alexander playmaker, Joe guardia, Wallace ala piccola, Dort ala grande e Williams centro. Nuggets con Murray play (anche se in dubbio), Braun guardia, Johnson e Gordon ali, Jokic numero 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Joe, Wallace, Dort, Williams. All. Daigneault

DENVER NUGGETS - Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic. All. Adelman