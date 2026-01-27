Segui Spurs-Pelicans in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 02:12)

Ci rituffiamo in una nuova settimana di NBA con il testa-coda di western conference tra Thunder e Pelicans. Il match del Paycome Center di Oklahoma City vede infatti la prima forza a ovest ospitare l'ultima in classifica. Palla a due martedì 27 gennaio alle ore 2 di notte in Italia.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Thunder-Pelicans in diretta TV e streaming gratis — Thunder-Pelicans sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Thunder-Pelicans sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Thunder-Pelicans in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Thunder-Pelicans nella sezione Live Streaming.

Thunder-Pelicans, testa-coda in western conference — L'infermeria piena sta dando qualche problemino di troppo ai Thunder campioni del mondo che hanno rallentato la loro corsa con 2 sconfitte di fila, ultima delle quali 101-103 in casa contro i Raptors. Nonostante questo OKC ha un largo vantaggio sia nelle division che nella conference con un ruolino di marcia di 37W e 10L.

Stagione ormai completamente compremessa quella dei Pelicans, ultimissimi ad ovest con solo 12 successi in 48 gare giocate. New Orleans, al contrario dei rivali, ha inanellato per la prima volta in stagione 2 vittorie consecutive, ultima delle quali a sorpresa 104-95 in trasferta contro gli Spurs con un Williamsson da 24 punti. I due team si sono affrontati 2 volte a novembre e in entrambi i casa la vittoria è andata ai Thunder.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Pelicans — Thunder in campo con Gilgeous-Alexander playmaker, Wallace guardia, Dort ala piccola, Williams ala grande e Holmgren centro. Pelicans che rispondono con Murphy play, Jones guardia, Williamsson e Bey ali con Queen numero 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Wallace, Dort, Williams, Holmgren. All. Daigneault.

NEW ORLEANS PELICANS - Murphy, Jones, Williamsson, Bey, Queen. All. Borrego