Thunder-Raptors live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Thunder-Raptors in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 23:45)

Nel programma domenica di NBA spicca il match fra i Thunder campioni in carica e i Raptors. La gara del Paycom Center di Oklahoma City vede affrontarsi a prima in classifica ad ovest contro la terza ad est. Palla a due il 25 gennaio all'1 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Thunder-Raptors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Come accedere allo streaming?

Thunder-Raptors, i numeri delle due squadre — I Thunder sono primi nella northwest division con 37 vittorie e 9 sconfitte. I campioni in carica vantano sia il mglior attacco che la miglior difesa della lega ma arrivano dall'inatteso ko 114-117 in casa contro i Pacers nonostante il solito Gilgeous-Alexander che ne ha piazzati 47.

Momento positivo per i Raptors che inseguono i Celtics al primo posto dell'atlantic con 28 vinte e 19 perse. I canadesi arrivano da 3 successi consecutivi, ultimo dei quali il 110-98 esterno sui Blazers con un Mamukelashvili da 22 punti. Questo è il primo scontro diretto stagionale fra i due team.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Raptors — Thunder in campo con Gilgeous-Alexander playmaker, Waller guardia, Joe ala piccola, Dort ala grande e Holmgren centro. Raptors che rispondono con Barrett play, Quickley guardia, Barnes e Ingram ali e Mamukelashvili numero 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Waller, Joe, Dort, Holmgren. All. Daigneault

TORONTO RAPTORS - Barrett, Quickley, Barnes, Ingram, Mamukelashvili. All. Rajakovic