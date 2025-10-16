derbyderbyderby streaming Urania-Brindisi in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Serie A2

Segui Urania Milano-Brindisi in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2 italiana di basket
Sabato 18 ottobre all'Allianz Cloud di Milano l'Urania ospita Brindisi in un match valido per la sesta giornata del campionato di basket italiano di Serie A2. Il match è praticamente un testa coda visto che l'Urania è penultima con 2 punti e Brindisi è nel gruppo che comanda la classifica con 8 punti.

Dove vedere Urania Milano-Brindisi in diretta TV e streaming gratis

Urania Milano-Brindisi sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi internazionali, inclusa tutta la Serie A2 italiana di basket. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

    • Urania Milano-Brindisi: come arrivano le due squadre alla sfida

    I padroni di casa dell'Urania sono penultimi in classifica assieme a Roseto e Forli con 2 punti, frutto di una vittoria (contro Avellino) e 4 sconfitte, ultima delle quali 77-69 in trasferta contro Bergamo. Il club milanese con 441 punti concessi è la peggior difesa del campionato. 

    All'ex Palalido sbarca Brindisi, che ha l'obiettivo di tornare in A1 e gli 8 punti con cui comanda la classifica assieme a Rieti, Pesaro e Verona ne è una riprova. La squadra pugliese ha il record opposto dei milanesi con 4 vinte e 1 perse e arriva dal match contro Avellino in cui ha concesso ai rivali solo 59 punti che la rendono coi i 317 totali, la miglior difesa del torneo finora. Interessante notare però che nello scorso campionato l'Urania ha battuto sia nel girone di andata sia in quelo di ritorno i rivali.

    Urania-Brindisi in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Serie A2- immagine 3
    Brindisi in testa alla classifica di A2 con 4 vittorie e 1 sconfitta (Photo by Roberto Serra/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Urania Milano-Brindisi

    I padroni di casa dovrebbero partire con due americani in quintetti: Cavallero play, Gamble guardia, Gentile ala piccola, Lupusor ala grande e Taylor centro. Pet gli ospiti invece stessa formazione iniziale rispetto a quella contro Avellino con un solo americano: Cinciarini play, Copeland guardia, Esposito ala piccola, Radonjic ala grande e Vildera centro.

    URANIA MILANO - Cavallero, Gamble , Gentile, Lupusor, Taylor. All. Cardani.

    BRINDISI - Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic, Vildera centro. All. Bucchi

    Non perdere l’occasione di seguire Urania Milano-Brindisi in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi canestro dopo caestro tutte le emozioni della Serie A2 italiana di basket. Non perderti nemmeno un minuto di Urania Milano-Brindisi in streaming live gratis su Bet365!

