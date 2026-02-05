Valencia-Real Madrid: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Il Valencia è sedicesimo e ha solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra arriva dalla sconfitta in trasferta per 2-1 in casa del Betis. Il Real Madrid invece è sempre a -1 dal Barcellona capolista e arriva dal 2-1 interno nel derby contro il Rayo.

Dove vedere Valencia-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

Valencia-Real Madrid sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: effettuare una scommessa e avere soldo attivo e così sarà possibile guardare Valencia-Real Madrid di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.