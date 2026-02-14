Vallecano-Atletico di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Vallecano-Atletico in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 15:43)

Fra i derby minori di Madrid c'è anche Rayo Vallecano-Atletico, in programma domenica 15 febbario alle ore 16,15. Il match del Vallecas vede in campo la terzultima contro la terza con obiettivi ovviamente opposti per i due team. La gara è valida per la 24esima giornata di Liga.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Dove vedere Vallecano-Atletico in diretta TV e streaming gratis — Vallecano-Atletico sarà in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al programma di live streaming gratis di GOLDBET

Per vedere decine di match in live gratuito ogni giorno su LOTTOMATICA clicca sull'immagine

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Vallecano-Atletico in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

CercaVallecano-Atletico nella sezione Live Streaming.

I numeri di Vallecano-Atletico — Il Vallecano è terzultimo in classifica con 22 punti a -1 dal Valencia quartultimo. Il magro bottino stagionale parla di 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte con soli 18 goal segnati in 23 match. Il Rayo arriva da 3 ko di fila, ultima quella per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid.

Ben distante dal duo di testa, l'Atletico ha 45 punti in classifica gli stessi del Villarreal. Il ruolino di marcia della squadra di Simeone è di 13 vinte, 6 pareggiate e 4 perse e con 18 goal concessi è la miglior difesa del campionato assieme al Real. L'Atletico è reduce dal ko casalingo per 1-0 contro il Betis. A settembre a campi invertiti spettacolare 3-2 per i colchoneros.

Le probabili formazioni di Vallecano-Atletico — Vallecano che si schiera col 4-2-3-1: Batalla in porta; Ratiu, Lejeune, Mendy e Pacha in difesa; Valentin e Diaz in mediana; Palazon, Akhomach e Garcia sulla trequarti a supporto di De Frutos. Atletico che risponde col 4-3-3: Oblak tra i pali; Pubill, Gimenez, Le Normand e Hancko in difesa; Llorente, Mendoza e Beana a centrocampo; attacco con Simeone, Sorloth e Alvarez.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1) - Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentin, Diaz; Palazon, Akhomach, Garcia; De Frutos. All. Perez

ATLETICO MADRID (4-3-3) - Oblak; Pubill, Gimenez, Le Normand, Hancko; Llorente, Mendoza, Beana; Simeone, Sorloth e Alvarez. All. Simeone