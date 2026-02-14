derbyderbyderby streaming Vallecano-Atletico di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Vallecano-Atletico di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Vallecano-Atletico in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
Redazione Derby Derby Derby

Fra i derby minori di Madrid c'è anche Rayo Vallecano-Atletico, in programma domenica 15 febbario alle ore 16,15. Il match del Vallecas vede in campo la terzultima contro la terza con obiettivi ovviamente opposti per i due team. La gara è valida per la 24esima giornata di Liga.

Dove vedere Vallecano-Atletico in diretta TV e streaming gratis

Vallecano-Atletico sarà in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Vallecano-Atletico in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    • I numeri di Vallecano-Atletico

    Il Vallecano è terzultimo in classifica con 22 punti a -1 dal Valencia quartultimo. Il magro bottino stagionale parla di 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte con soli 18 goal segnati in 23 match. Il Rayo arriva da 3 ko di fila, ultima quella per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid.

    Ben distante dal duo di testa, l'Atletico ha 45 punti in classifica gli stessi del Villarreal. Il ruolino di marcia della squadra di Simeone è di 13 vinte, 6 pareggiate e 4 perse e con 18 goal concessi è la miglior difesa del campionato assieme al Real. L'Atletico è reduce dal ko casalingo per 1-0 contro il Betis. A settembre a campi invertiti spettacolare 3-2 per i colchoneros.

    Vallecano-Atletico di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Lo scorso settembre al Wanda Metropolitano 3-2 per i Colchoneros (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Vallecano-Atletico

    Vallecano che si schiera col 4-2-3-1: Batalla in porta; Ratiu, Lejeune, Mendy e Pacha in difesa; Valentin e Diaz in mediana; Palazon, Akhomach e Garcia sulla trequarti a supporto di De Frutos. Atletico che risponde col 4-3-3: Oblak tra i pali; Pubill, Gimenez, Le Normand e Hancko in difesa; Llorente, Mendoza e Beana a centrocampo; attacco con Simeone, Sorloth e Alvarez.

    RAYO VALLECANO (4-2-3-1) - Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentin, Diaz; Palazon, Akhomach, Garcia; De Frutos. All. Perez

    ATLETICO MADRID (4-3-3) - Oblak; Pubill, Gimenez, Le Normand, Hancko; Llorente, Mendoza, Beana; Simeone, Sorloth e Alvarez. All. Simeone

