Varese-Brescia: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

Varese-Brescia è l'anticipo del sabato della 20esima giornata del massimo campionato di basket. Il derby lombardo fra la 12esima e la seconda in classifica si gioca il 14 febbraio alle ore 18,15. Ecco come seguire il match.
Varese è quartultimo in classifica ma con 6 punti di vantaggio sull'ultima posizione. I biancorossi arrivano da due sconfitte, ultima delle quali 84-78 nella trasferta di Trento. Brescia è secondo anche se a parimerito con Bologna ma si trova dietro alle v nere dopo aver perso lo scontro diretto dello scorso turno in casa, 79-87.
Varese-Brescia sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con il piazzamento di una scommesse e il saldo attivo, sarà possibile guardare Varese-Brescia di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
