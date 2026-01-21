derbyderbyderby streaming Villarreal-Real Madrid: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

CALCIO IN STREAMING

Villarreal-Real Madrid: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Villarreal-Real Madrid: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga - immagine 1
Segui Villarreal-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Redazione Derby Derby Derby

Villarreal-Real Madrid è uno dei match più attesi della 21esima giornata di Liga. Trasferta non facile per i blancos che alla Ceramica, da secondi in classifica ospitano la terza forza del torneo. Calcio d'inizio alle ore 21 di sabato 24 gennaio.

Guarda Villarreal-Real Madrid in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Liga spagnola con GOLDBET

Non perdere nemmeno un goal di Villarreal-Real Madrid su LOTTOMATICA

Il Villarreal è terzo con 41 punti frutto di 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il sottomarino giallo arriva dal ko 2-0 nella trasferta contro il Betis. Sono sette i punti in più del Real Madrid secondo (15-3-2) che vanta la miglior difesa della Liga. I blancos arrivano da 4W di fila, ultima delle quali 2-0 in casa contro il Levante.

Dove vedere Villarreal-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

—  

Villarreal-Real Madrid sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Villarreal-Real Madrid di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Villarreal-Real Madrid in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di Liga gratuitamente su GOLDBET

Tutte le azioni di Villarreal-Real Madrid senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Olimpia Milano-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Bayern Monaco-Valencia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA