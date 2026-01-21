Villarreal-Real Madrid è uno dei match più attesi della 21esima giornata di Liga. Trasferta non facile per i blancos che alla Ceramica, da secondi in classifica ospitano la terza forza del torneo. Calcio d'inizio alle ore 21 di sabato 24 gennaio.
CALCIO IN STREAMING
Villarreal-Real Madrid: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga
Il Villarreal è terzo con 41 punti frutto di 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il sottomarino giallo arriva dal ko 2-0 nella trasferta contro il Betis. Sono sette i punti in più del Real Madrid secondo (15-3-2) che vanta la miglior difesa della Liga. I blancos arrivano da 4W di fila, ultima delle quali 2-0 in casa contro il Levante.
Dove vedere Villarreal-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis—
Villarreal-Real Madrid sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Villarreal-Real Madrid di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
