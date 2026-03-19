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Villarreal-Real Sociedad: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

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Segui Villarreal-Real Sociead in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Ad aprire le danze della 29esima giornata di Liga sarà l'anticipo Villarreal-Real Sociedad. La gara de La Ceramica vede affrontarsi la quarta e la settima in classifica con punti pesanti quindi in palio nella zona europea. Calcio d'inizio venerdì 20 marzo alle ore 21. Ecco come seguire la sfida.

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Dove vedere Villarreal-Real Sociedad in diretta TV e streaming gratis

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Villarreal-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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Live Streaming
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Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Villarreal-Real Sociedad in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

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    • Villarreal-Real Sociedad, tutto quello che devi sapere

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    Il Villarreal è quarto in classifica con 55 punti, tre in meno dall'Atletico e ben 11 in più del Betis. Il sottomarino giallo quindi ha quasi blindato il posto in Champions. I padroni di casa (17-4-7 con 51 goal fatti e 33 subiti) arrivano dal pareggio 1-1 nella trasferta contro l'Alaves.

    Real Sociedad è settima e cerca l'aggancio alla zona Conference League al momento distante 3 punti (Celta Vigo). I baschi hanno collezionato 10 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte con 43 reti all'attivo e 42 al passivo. Nell'ultimo weekend la squadra di San Sebastian ha batutto agevolmente 3-1 l'Osasuna. Nel girone di andata a campi invertiti vittorie esterna 3-2 del Villarreal.

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    Quando si affrontano queste due squadre lo spettacolo è assicurato: 9 goal totali negli ultimi 2 scontri diretti. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Villarreal-Real Sociedad

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    Modulo 4-4-2 per il Villarreal con Luiz Junior in porta; Mourino, Navarro, Veiga e Pedraza in difesa; Pepe, Comesana, Gueye e Moleiro a centrocampo; Moreno e Mikautadze coppia d'attacco. Real Sociedad che risponde con modulo speculare: Remiro fra i pali; Aramburu, Martin, Caleta e Gomez nella retroguardia; Guedes, Gorroxategui, Soler e Barrentxea in mediana; Mendez e Ayarzabal in avanti.

    VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze coppia d'attacco. Real Sociedad. All. Marcelino

    REAL SOCIEDAD (4-4-2) - Remiro; Aramburu, Martin, Caleta, Gomez; Guedes, Gorroxategui, Soler, Barrentxea; Mendez e Ayarzabal. All. Matarrazzo

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