Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Segui Villarreal-Valencia in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Redazione Derby Derby Derby

Villarreal-Valencia, match valido per la 25esima giornata di Liga spagnola, si gioca domenica 22 febbraio alle ore 21. La sfida del La Ceramica vede affrontarsi la terza contro la quattordicesima in classifica. Ecco tutto ciò che devi sapere per seguire il match gratis.

Con la vittoria nel recupero di martedì contro il Levante 1-0 il Villarreal ha staccato l'Atletico Madrid in classifica e ora si trova al terzo posto solitario. Anche il Valencia arriva da un successo, quello dello scorso turno proprio nel derby contro il Levante che ha permesso alla squadra di salire a +2 sul terzultimo posto.

Dove vedere Villarreal-Valencia in diretta TV e streaming gratis

—  

Villarreal-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Villarreal-Valencia di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

