Segui Warriors-Clippers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 11:51)

Sarà Golden State Warriors-Los Angeles Clippers a chiudere il programma di NBA per la notte del 28 ottobre. Il derby californiano del Chase Center di San Francisco vedrà la palla a due alle ore 4.

Verso Warriors-Clippers, i numeri della sfida — Dopo 4 partite giocate i Warriors sono terzi nella western conference con un record di 3-1. Dopo il ko contro Portland infatti i gialloblu hanno subito risposto presente la scorsa notte battendo in casa 131-118 i Grizzlies trascinati da un Kuminga da 25 punti e 10 rimbalzi. Ora Golden State andrà in back to back.

I Clippers hanno giocato una gara in meno degli avversari in questa prima settimana di NBA: sconfitta contro i Jazz e poi vittoria prima contro i Suns e quindi 114-107 in casa contro i Blazers in un match che è stata un'altalena di emozioni e che ha visto protagonista Leonard con 30 punti e 10 rimbalzi. Interessante notare che fra pre-season e regular LA ha battutto GS in tutti gli ultimi 5 match ufficiali.

I probabili quintetti di partenza di Warriors-Clippers — Visto il back to back e possibile che i Warriors cambieranno qualcosa nel quintetto base rispetto all'ultimo match: Butler play, Curry guardia, Green e Kuminga ali con Post come centro. I Clippers dovrebbero risponde con lo stesso 5 dell'ultima gara: Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard ala piccola, Jones ala grande, Zubac centro.

GOLDEN STATE WARRIORS - Butler, Curry, Green, Kuminga, Post. All. Kerr

LOS ANGELES CLIPPERS - Harden, Bogdanovic, Leonard, Jones, Zubac. All. Lue

