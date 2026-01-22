Wizards-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere il match di NBA

Segui Celtics-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 01:02)

La Capitol One Arena di Washington ospita la sfida di inter-conference fra Wizards e Nuggets. I padroni di casa arrivano a questo match come penultimi ad est mentre gli ospiti come terzi ad ovest. Palla a due giovedì 22 gennaio all'ora 1 della notte italiana.

Qui Washington Wizards, Qui Denver Nuggets — Con solo il 23% di vittorie (10 su 42) i Wizards sono fanalino di coda nella southwest e oggettivamente non hanno aspirazione di raggiungere i playoff. La squadra è in filotto negativo e l'ultima sconfitta è arrivata in casa 106-101 contro i Clippers nonostante i 28 punti di Sarr.

I Nuggets viaggiano a 29 vittorie e 15 sconfitte, il che significa secondo posto nella nothwest dietro ai dominanti Thunder campioni in carica. Denver però ha infilato due sconfitte di fila nel big match interno contro i Lakers 107-115 in cui è pesata l'assenza di Jokic che sarà out anche nel match contro Washington. I due team si sono affrontati solo 3 giorni fa a campi invertiti con successo dei Nuggets 121-115.

I probabili quintetti di partenza di Wizards-Nuggets — Wizards in campo con Carrington playmaker, Johnson guardia, George ala piccola, Middleton ala grande e Sarr centro. Nuggets che rispondono con Murray play, Pickett guardia, Jones e Watson ali e Gordon numero 5.

WASHINGTON WIZARDS - Carrington, Johnson, George, Middleton, Sarr. All. Keefe

DENVER NUGGETS - Murray, Pickett, Jones, Watson, Gordon. All. Donovan