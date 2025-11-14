Wolves-Kings in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Wolves-Kings in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 02:02)

Venerdì 14 novembre alle 2 di notte italiana va in scena il match NBA Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings. Il match del Target Center di Minneapolis vede affrontarsi la sesta forza della western conference contro la penultima.

Preview Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings — Minnesota è terza nella northwest division con un record di 7 vittorie e 4 sconfitte. I Wolves arrivano da 3 successi di fila, ultima delle quali 120-113 in casa degli Utah Jazz dove ha brillato Anthony Edwards con 35 punti.

A Minneapolis arrivano i Kings ultimi nella pacific division con solo 3 vittorie su 12 gare giocate. Sacramento a differenza degli avversari di questo match sono reduci da 4 ko di fila, ultima delle quali con 33 punti di scarto nel match interno contro gli Hawks.

I probabili quintetti di partenza di Wolves-Kings — Wolves in campo con Edwards playmaker, DiVincenzo guardia, Randle e McDanies ali e Gobert centro. Kings sul parquet con Schroder in cabina di regia, Westbrook guardia, DeRozan e Achiuwa ali con Sabonis centro.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - Edwards, DiVincenzo, Randle, McDanies, Gobert. All. Finch

SACRAMENTO KINGS - Schroder, Westbrook, DeRozan, Achiuwa, Sabonis. All. Christie

