Segui il WTA Abu Dhabi in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Il calendario del tennis femminile dopo il primo slam dell'anno ci mette di fronta già un torneo di categoria 500 ovvero il WTA Abu Dhabi. L'evento negli Emirati Arabi Uniti si svolgerà allo Zayed Sport dall'1 al 7 febbraio. Ecco la nostra presentazione.

Per vedere questo torneo di tennis hai 3 possibilità:

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport e Supertennis

Storia e albo d'oro del WTA Abu Dhabi — Torneo categoria 500 da un milione di dollari il WTA Abu Dhabi, evento di nuova generazione e giunto solo alla sua quinta edizione: nel 2021 la prima a vincere qui è stata la Sabalenka contro la Kudermetova; poi è arrivato il turno della Bencic che ha sconfitto la Samsonova e della Rybakina che ha battuto la Kasatkina. Nel 2025 bis della Bencic in finale contro la Krueger.

WTA Abu Dhabi: chi partecipa al torneo 500? — A comandare la entry list è l'unica top 10 del ranking ovvero la campionessa in carica, la svizzera Bencic. A seguire un nutrito gruppo di rivali molto accreditate: Alexandrova, Tauson, Navarro, Samsonova, Fernandez, Ostapenko e Badosa. La neo-vincitrice degli Australian Open Rybakina ha invece preferito darà forfait per questo impegno.