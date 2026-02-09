WTA Qatar: dove vedere il torneo di tennis in streaming gratis e diretta tv

Segui il WTA Qatar in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Dopo Doha il tennis femminile resta nella penisola araba con un altro torneo di categoria 1000, ovvero il WTA Qatar. L'evento si gioca dall'8 al 15 febbraio e vede partecipare le migliori tenniste del mondo. Ecco la preview del torneo.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport e Supertennis

WTA Qatar, storia e albo d'oro — Il Khalifa international tennis and squash complex ospita la 24esima edizione del WTA Qatar, evento di categoria 1000 che si gioca sul cemento outdoor. Il torneo, che si è svolto la prima volta nel 2001 quando a trionfare fu la Hingis è diventato negli anni sempre più importante fino ad arrivare ad essere un WTA 1000 nel 2022. Iga Swiatek con 3 vittorie è la tennista che ha trionfato più volte qui mentre l'attuale regina è l'americana Anisimova che nella scorsa stagione ha sconfitto la Ostapenko in finale. Nessuna italiana ha invece mai raggiunto l'ultimo atto.

WTA Qatar: chi partecipa al torneo 1000? — Le principali protagoniste che concorreranno per il montepremi totale di 3,5 milioni di dollari sono: Swiatek come testa di serie numero uno, seguita da Ribakina, Anisimova, Gauff e Andreeva. La nostra Paolini è testa di serie numero 6, davanti a Svitolina e Alexandrova. La numero 1 al mondo Sabalenka ha invece dato forfait.