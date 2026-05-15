Tutto è pronto per una delle serate più attese del panorama calcistico regionale e non solo: il Gran Galà del Calcio Umbro 2026. Un evento che, anno dopo anno, celebra i protagonisti del calcio umbro e italiano, tra premi, ospiti illustri e momenti di approfondimento dedicati alla crescita sportiva e umana degli atleti.

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Gran Galà del Calcio Umbro 2026: programma e protagonisti

L’appuntamento è fissato per, dalle ore 21, nella suggestiva cornice della, location d’eccezione che ha ospitato anche il ricevimento delle nozze della cantante Annalisa. La serata, condotta dai giornalisti, si aprirà già nel pomeriggio con il convegno “Coltivare il talento che lo sport fa crescere”, previsto alle ore 17, alla presenza di figure di rilievo come, Presidente del Settore Tecnico FIGC, e, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta.

Tra i premiati e gli ospiti di spicco figurano nomi importanti del calcio e del giornalismo sportivo: dalla Top11 del Calcio Umbro all’arbitro Tommaso Bartolucci, fino al tecnico dell’Angelana Valeriano Recchi. Riflettori puntati anche su Cristian Bucchi, protagonista della promozione dell’Arezzo in Serie B, che riceverà il premio Top Mister “Romedio Scaia” 2025/26. Il premio alla carriera sarà invece assegnato a Matteo Passeri, mentre il riconoscimento Talent Scout andrà a Michele Fratini, noto per la sua attività di scoperta e valorizzazione dei giovani calciatori. Tra i premi speciali anche Antonio Caracciolo con il premio Giancarlo Brugnoni e Riccardo Zampagna, ex attaccante di Ternana e Atalanta, insignito del premio Ernesto Bronzetti.

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C'è anche Tresoldi del Brugge

Il premiosarà conferito a, giovane bomber del Club Bruges, mentre il premioandrà a. Riconoscimenti anche per la giornalista Raie per il blogger sportivo Daniele Bartocci , già inserito tra i giovani leader internazionali del business.

Tresoldi, attaccante del Club Brugge e della Germania ( Foto di Levan Verdzeuli/Getty Images)

Una serata ricca di ospiti, premi e storie di calcio, che conferma il Gran Galà del Calcio Umbro come uno degli appuntamenti più longevi e significativi del panorama sportivo nazionale.

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