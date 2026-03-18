Hub Affiliations cresce ancora: AdmiralBet e Starvegas entrano nella piattaforma

La famiglia di Hub Affiliations si allarga e accoglie due partner come AdmiralBet e Starvegas: l'annuncio in occasione di Enada Rimini

Redazione Derby Derby Derby 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 12:48)

Hub Affiliations continua a rafforzare la propria presenza nel mercato dell’affiliate marketing nel settore betting e iGaming. In occasione di Enada Rimini, la società ha annunciato un nuovo accordo strategico con AdmiralBet e Starvegas, che entrano ufficialmente tra gli operatori disponibili all’interno della piattaforma.

Si tratta di un passo importante nello sviluppo del network, che amplia ulteriormente le opportunità per affiliati, creator ed editori attivi nel settore.

Un accordo che amplia le opportunità per gli affiliati — L’ingresso di AdmiralBet e Starvegas consente agli affiliati di lavorare con operatori di primo livello, accedendo a un’offerta più ampia e competitiva.

L’integrazione permetterà di:

diversificare le fonti di monetizzazione

operare su brand consolidati nel mercato

sfruttare un ecosistema sempre più strutturato e orientato alle performance

Un’evoluzione che conferma il percorso di crescita della piattaforma e la sua capacità di attrarre partner rilevanti nel panorama iGaming.

Un accordo costruito nel tempo — La collaborazione nasce al termine di una trattativa lunga e articolata, portata avanti dai founder di Hub Affiliations, Francesco Maddalena e Charles Herisson, insieme a Vincenzo Dente.

Un percorso che ha richiesto confronto, visione strategica e la capacità di trovare un equilibrio sostenibile tra le parti.

Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations, commenta: “Non tutti gli accordi nascono allo stesso modo. Alcuni si costruiscono nel tempo, attraverso confronto e visione. L’ingresso di AdmiralBet e Starvegas rappresenta un passo importante per la crescita della piattaforma e per il valore che possiamo offrire ai nostri affiliati”.

Una visione condivisa e orientata al lungo periodo — Alla base dell’accordo c’è un allineamento chiaro sugli obiettivi e sullo sviluppo del canale affiliati.

Charles Herisson, Founder di Hub Affiliations, aggiunge: “Abbiamo lavorato a lungo su questo accordo per costruire un modello sostenibile e orientato al lungo periodo. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema in cui qualità del traffico, performance e trasparenza siano elementi centrali”.

Hub Affiliations: crescita, certificazioni e riconoscimenti — Fondata nel 2020, Hub Affiliations ha sviluppato negli anni una piattaforma proprietaria orientata al performance marketing, diventando un punto di riferimento per affiliati, editori e creator nel settore betting e iGaming.

L’azienda ha costruito un ecosistema che include:

una rete consolidata di affiliati attivi

un network editoriale con progetti verticali nel settore sport e iGaming

una struttura operativa in continua espansione

Particolare attenzione è stata dedicata a qualità e processi: Hub Affiliations ha ottenuto 16 certificazioni ISO, a conferma di un impegno concreto su sicurezza, sostenibilità e standard organizzativi.

Nel tempo, la società si è inoltre distinta anche a livello internazionale, ottenendo riconoscimenti e premi in contesti come EGR, SiGMA e iGB Affiliate Awards, fino a essere citata tra le realtà emergenti più interessanti del settore da media specializzati.

Diventa affiliato di Hub Affiliations — Chi desidera entrare a far parte del network può candidarsi attraverso la piattaforma ufficiale, accedendo a programmi esclusivi, supporto dedicato e a un modello di affiliazione strutturato e trasparente.

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