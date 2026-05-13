Hub Affiliations sarà la realtà con il maggior numero di nominations agli iGB Affiliate Awards 2026, con un totale di 9 candidature distribuite tra sports betting, affiliate marketing, tecnologia, creator economy e innovazione.

All’interno di questo risultato trova spazio anche DerbyDerbyDerby.it, finalista nella categoria Affiliate Campaign of the Year, in uno dei contesti più prestigiosi del panorama affiliate e iGaming internazionale.

Un traguardo che non rappresenta soltanto una presenza in shortlist, ma che racconta la crescita di un ecosistema sempre più strutturato, capace di operare contemporaneamente su più livelli: betting, performance marketing, tecnologia, live streaming, safer gambling e sviluppo di network.

iGB Affiliate Awards: uno dei riferimenti globali dell’affiliate marketing

Glisi terranno il, presso il Troxy, e rappresentano uno degli eventi più importanti per il settore affiliate internazionale.

Ogni anno gli awards premiano aziende, campagne, tecnologie e professionisti che si distinguono per innovazione, crescita e capacità di generare valore nel mercato iGaming e betting.

La shortlist viene definita attraverso un processo di selezione altamente competitivo, che coinvolge professionisti ed esperti del settore, rendendo la presenza tra i finalisti particolarmente significativa in termini di reputazione e posizionamento internazionale.

DerbyDerbyDerby.it finalista in Affiliate Campaign of the Year

Tra le nominations ottenute dall’ecosistema Hub Affiliations, una delle più rilevanti per il panorama sport e betting riguarda proprio, finalista nella categoria

Una candidatura che evidenzia il peso crescente delle campagne editoriali e delle strategie integrate all’interno del settore affiliate moderno, dove contenuto, community, traffico e coinvolgimento dell’utente assumono un ruolo sempre più centrale.

Nel mondo sports betting, infatti, la competizione non si gioca più soltanto sulle offerte o sull’acquisizione pura, ma sulla capacità di costruire ecosistemi editoriali credibili, riconoscibili e in grado di mantenere valore nel tempo.

9 nominations che raccontano un ecosistema integrato

Best Sports Betting Affiliate

Safer Gambling Initiative of the Year

Best Affiliate Manager

Best Affiliate Network

Programme / Network Campaign of the Year

Best Tech

Innovator of the Year

Oltre alla candidatura di DerbyDerbyDerby.it, Hub Affiliations è finalista nelle categorie:

A queste si aggiungono anche le candidature che coinvolgono le altre realtà dell’ecosistema, portando il totale a 9 nominations complessive, record dell’edizione 2026.

La distribuzione delle candidature evidenzia un modello che integra:

affiliate marketing

sports betting

tecnologia

creator-led campaigns

safer gambling

sviluppo di network

Un approccio sempre più centrale nell’evoluzione del mercato affiliate internazionale.

Il ruolo della tecnologia e della creator economy

Tra gli aspetti più interessanti delle nominations ottenute da Hub Affiliations c’è anche la presenza in categorie legate all’innovazione tecnologica e alla creator economy.

La candidatura di G.A.I.N. by Hub Affiliations nella categoria Best Tech sottolinea il peso crescente della tecnologia nei modelli affiliate contemporanei, mentre la nomination in Programme / Network Campaign of the Year per il progetto Creator-Powered Live Streaming Rollout evidenzia il ruolo sempre più centrale dei creator e del live streaming nelle strategie di acquisizione e coinvolgimento.

Certificazioni, premiazioni e crescita internazionale

Le 9 nominations agli iGB Affiliate Awards si inseriscono all’interno di un percorso già caratterizzato da numerosi riconoscimenti internazionali.

Negli ultimi anni Hub Affiliations ha consolidato il proprio posizionamento attraverso certificazioni, standard qualitativi e premiazioni ottenute nel panorama affiliate e iGaming, elementi che hanno contribuito a rafforzarne la reputazione internazionale.

Le dichiarazioni

“Essere la realtà con il maggior numero di nominations agli iGB Affiliate Awards 2026 ha un valore particolare perché riflette un percorso costruito nel tempo.

Non è soltanto una questione di numeri, ma della capacità di operare su più livelli mantenendo una direzione chiara e una forte integrazione tra le diverse componenti dell’ecosistema”.

Charles Herisson, Founder, aggiunge: “Il dato più interessante non è soltanto il numero delle nominations, ma la loro distribuzione. Essere presenti tra sports betting, tecnologia, creator economy, network management e innovazione significa che il mercato inizia a leggere una struttura ampia, non singole performance isolate. Queste nominations rappresentano una conferma importante del percorso che stiamo costruendo”.

Un segnale importante per il settore sports betting

Nel panorama affiliate internazionale, essere la realtà con il maggior numero di nominations agli iGB Affiliate Awards 2026 rappresenta molto più di una semplice visibilità.

È un indicatore di posizionamento in uno dei contesti più competitivi del settore, dove innovazione, qualità del traffico e capacità di costruire ecosistemi editoriali fanno sempre più la differenza.