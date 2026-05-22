Hub Affiliations riceve il premio “Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership – iGaming” ai Le Fonti Awards 2026 , aggiungendo un nuovo riconoscimento al proprio percorso di crescita nel settore iGaming e affiliate marketing.

Il premio è stato conferito in occasione della cerimonia Signature Milano del 19 maggio 2026 e certifica il lavoro sviluppato negli ultimi anni da Hub Affiliations su innovazione, leadership, tecnologia, performance marketing e costruzione di un ecosistema sempre più integrato.

Per una realtà che opera nel mondo dell’affiliazione, del betting e della comunicazione digitale, questo riconoscimento assume un valore particolare: non premia soltanto un singolo risultato, ma una direzione costruita nel tempo.

Le Fonti Awards: un premio dedicato alle eccellenze

sono tra gli appuntamenti più riconosciuti in Italia per la valorizzazione di aziende, professionisti e brand capaci di distinguersi per crescita, innovazione e leadership.

L’edizione del 19 maggio 2026 si è svolta a Milano e ha premiato realtà provenienti da diversi settori, con l’obiettivo di riconoscere percorsi imprenditoriali capaci di incidere sul proprio mercato di riferimento.

Nel caso di Hub Affiliations , il riconoscimento arriva nella categoria Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership – iGaming, un ambito particolarmente rilevante in un settore in continua evoluzione come quello del gaming e del betting online.

Innovazione e leadership nel mondo iGaming

Nel settore iGaming, parlare di innovazione significa andare oltre la semplice crescita del traffico o lo sviluppo di nuove iniziative commerciali.

Significa costruire modelli capaci di integrare contenuti, tecnologia, performance, dati e responsabilità. Significa saper leggere il mercato e adattarsi a un contesto in cui la competizione cresce rapidamente e la qualità dell’esperienza diventa sempre più importante.

La leadership, allo stesso modo, non si misura solo sulla visibilità del brand, ma sulla capacità di guidare un ecosistema, costruire relazioni solide e generare valore nel lungo periodo.

È proprio su questi due elementi che si inserisce il riconoscimento ottenuto da Hub Affiliations.

Un ecosistema costruito su più livelli

Negli ultimi anni Hub Affiliations ha sviluppato un ecosistema che opera su più livelli del mercato: affiliate marketing, progetti editoriali, contenuti verticali, performance marketing, tecnologia, formazione, creator economy e sviluppo di network.

Un modello che va oltre la semplice affiliazione e che punta a costruire valore attraverso l’integrazione di competenze diverse.

In questo senso, il premio ai Le Fonti Awards rappresenta una conferma del percorso intrapreso: Hub Affiliations viene riconosciuta come realtà capace di unire visione imprenditoriale, capacità operativa e innovazione in un settore altamente competitivo.

Dal betting alla tecnologia: un percorso in evoluzione

Il mondo del betting e dell’iGaming è cambiato profondamente negli ultimi anni.

Oggi non basta più generare traffico o intercettare utenti: contano la qualità dell’acquisizione, la sostenibilità dei modelli, la forza dei contenuti e la capacità di sviluppare strumenti e processi efficaci.

Hub Affiliations ha costruito progressivamente il proprio posizionamento proprio su questa integrazione, unendo performance marketing, tecnologia e progetti editoriali in un ecosistema che continua a evolversi.

Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno conferma quindi una traiettoria che guarda alla crescita, ma anche alla qualità del modello.

Le dichiarazioni

È un premio che valorizza il lavoro costruito nel tempo, ma anche la capacità di continuare a innovare in un settore in cui la competizione è sempre più alta e la qualità del modello fa la differenza.

Per noi innovazione significa costruire strumenti, processi e progetti capaci di generare valore reale. Leadership significa invece mantenere una direzione chiara, lavorare sulla qualità e continuare a sviluppare un ecosistema sostenibile nel lungo periodo”.

Charles Herisson, Founder di Hub Affiliations, aggiunge: “Questo riconoscimento ha un valore particolare perché premia due elementi centrali del nostro percorso: innovazione e leadership.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire un ecosistema capace di integrare competenze diverse: tecnologia, performance marketing, contenuti, sviluppo commerciale e partnership strategiche.

Essere premiati ai Le Fonti Awards conferma che il percorso intrapreso viene riconosciuto anche al di fuori del perimetro strettamente affiliate. È un segnale importante, perché racconta la maturità di un modello che non si limita a crescere, ma punta a costruire valore in modo strutturato”.

Un nuovo segnale per il percorso di Hub Affiliations

Il premio airappresenta un nuovo passaggio nel percorso di Hub Affiliations.

Non un punto di arrivo, ma una tappa che conferma la direzione intrapresa: costruire un ecosistema capace di unire innovazione, leadership, tecnologia e performance all’interno di una visione di lungo periodo.

In un settore come l’iGaming, dove la velocità del cambiamento impone alle aziende di evolversi continuamente, il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership – iGaming rafforza il posizionamento di Hub Affiliations come realtà capace di interpretare il mercato e guidarne l’evoluzione.