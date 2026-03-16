Quando il settore inizia a raccontarti: la crescita di Hub Affiliations su iGB Affiliate

Nel mondo dell’affiliate marketing esistono molte aziende che crescono. Solo alcune, però, arrivano al punto in cui il settore stesso inizia a raccontarne la storia. È quello che sta accadendo a Hub Affiliations, protagonista di una recente...

Redazione Derby Derby Derby 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 16:36)

Nel mondo dell’affiliate marketing esistono molte aziende che crescono. Solo alcune, però, arrivano al punto in cui il settore stesso inizia a raccontarne la storia.

È quello che sta accadendo a Hub Affiliations, protagonista di una recente intervista pubblicata il 12 marzo 2026 da iGB Affiliate, una delle testate internazionali più autorevoli nel panorama dell’iGaming e dell’affiliazione.

Attraverso le parole di Charles Herisson, cofondatore della società insieme a Francesco Maddalena, l’intervista ripercorre il percorso che ha portato alla nascita del progetto, la crescita costruita negli ultimi anni e le scelte che hanno definito lo sviluppo dell’azienda all’interno di un settore competitivo e in costante evoluzione.

Quando una testata internazionale decide di dedicare spazio a una realtà emergente, il segnale è chiaro: quel percorso ha iniziato a essere osservato con attenzione anche dagli analisti del settore.

Dalle origini alla crescita internazionale

Hub Affiliations nasce a Napoli nel marzo 2020, fondata da Francesco Maddalena e Charles Herisson.

Secondo quanto raccontato nell’intervista, i primi anni sono stati dedicati soprattutto alla costruzione delle fondamenta del progetto. Più che accelerare immediatamente la crescita, l’azienda ha scelto di investire nella creazione di processi interni solidi, nello sviluppo tecnologico e nella costruzione di una rete editoriale internazionale.

Maddalena ha guidato lo sviluppo operativo del progetto, mentre Herisson si è concentrato sulla strategia e sull’espansione internazionale. Questa divisione dei ruoli ha contribuito alla crescita progressiva dell’azienda e alla costruzione di un network sempre più ampio nel mondo dell’affiliate marketing.

Oggi Hub Affiliations genera oltre 20.000 first-time depositors al mese e opera attraverso una struttura che comprende:

circa 20 persone nel team centrale

oltre 50 giornalisti coinvolti nella produzione di contenuti

10 media asset proprietari

più di 1.400 affiliate partner

Numeri che raccontano un’espansione costruita gradualmente nel tempo, attraverso lo sviluppo di contenuti editoriali, partnership e presenza internazionale.

Il riconoscimento agli iGB Affiliate Awards — Tra i passaggi più significativi citati nell’intervista c’è anche la partecipazione agli iGB Affiliate Awards 2025.

Hub Affiliations è stata inserita nella shortlist della categoria Rising Star, dedicata alle realtà emergenti che stanno attirando l’attenzione dell’industria per risultati e prospettive di crescita.

Nel corso dell’intervista, Herisson spiega come la partecipazione agli awards non fosse legata soltanto alla visibilità, ma anche alla volontà di confrontarsi con uno dei parametri più riconosciuti dell’intero ecosistema affiliate.

In un settore in cui la reputazione si costruisce nel tempo, un riconoscimento di questo tipo rappresenta un importante segnale di credibilità nei confronti di partner, operatori e osservatori del mercato.

Cultura aziendale e sviluppo del team — Uno degli aspetti più interessanti emersi nell’intervista riguarda il ruolo della cultura aziendale nel percorso di crescita di Hub Affiliations.

Herisson sottolinea infatti come lo sviluppo dell’azienda sia stato guidato non soltanto da obiettivi di performance, ma anche dall’attenzione verso le persone e dalla volontà di costruire un ambiente in cui talento, qualità del lavoro e crescita professionale possano procedere insieme.

In un settore dinamico come quello dell’iGaming affiliate marketing, la capacità di crescere mantenendo una struttura organizzativa solida rappresenta uno degli elementi più importanti per consolidare la propria presenza nel mercato.

Quando il settore osserva il tuo percorso — L’intervista pubblicata da iGB Affiliate rappresenta quindi un ulteriore passaggio nel percorso di Hub Affiliations.

Quando una testata internazionale sceglie di raccontare la storia di un’azienda e il modo in cui ha costruito la propria crescita, significa che quel progetto è diventato parte del dibattito del settore.

Per Hub Affiliations non si tratta di un punto di arrivo, ma piuttosto di una conferma del lavoro svolto negli ultimi anni e di uno stimolo a continuare a sviluppare il progetto con la stessa visione di lungo periodo.