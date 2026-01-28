Scaramanzia da derby: i rituali più assurdi prima della partita dell’anno

Tutti i gesti scaramantici tra i calciatori impegnati nei derby

28 gennaio

Un derby non comincia allo stadio. Comincia nelle ore che lo precedono, quando l’attesa diventa un rumore costante e ogni dettaglio sembra pesare. In quelle giornate, molti tifosi non cercano previsioni. Cercano una sequenza stabile di gesti, perché ripetere qualcosa dà l’idea di tenere il controllo su un evento che, per definizione, non è controllabile.

La scaramanzia del derby funziona in modo semplice. Un’azione casuale capita in una giornata finita bene, e quella stessa azione diventa regola. Da quel momento, cambiare anche un particolare appare un rischio inutile. Non importa se sia razionale. Importa che sia ripetibile e che riduca l’ansia.

Come affrontano le emozioni i calciatori famosi? — Per loro natura, gli insuccessi raramente si verificano da soli. Di solito si tratta di una valanga causata da centinaia o migliaia di piccole cose che gradualmente si accumulano e ci travolgono. La probabilità dell'esito di un derby o di altri eventi può essere influenzata da qualsiasi dettaglio: la presenza di parenti tra gli spettatori, la qualità del sonno prima della partita, gli oggetti messi nelle tasche o anche la routine mattutina. Questi dettagli non influenzano direttamente il risultato, ma creano le condizioni in cui un evento avrà un esito importante.

Per ogni giocatore e spettatore i rituali possono essere completamente diversi, ecco alcune azioni strane compiute da giocatori di livello mondiale:

Entrata in campo. Molti calciatori, tra cui Cristiano Ronaldo, attraversano sempre la linea laterale con il piede destro, a volte anche toccando il campo con la mano. Si ritiene che questo gesto porti fortuna e, considerando i successi di questi calciatori, è facile crederci.

Equipaggiamento. L'uso di scarpe, calzettoni o persino biancheria intima “portafortuna”. Ad alcuni questo può sembrare strano o addirittura spaventoso, ma nascondere l'agitazione e concentrarsi sul gioco è il compito principale di un professionista.

Aspetto esteriore. Un tipo di “divieto personale” molto comune, che si ritiene porti più fortuna. Ad esempio, Harry Kane, capitano della nazionale inglese e attaccante del Bayern Monaco nel 2026, continua a seguire la sua vecchia regola: non si rade finché dura la sua serie positiva (serie di gol).

Fede e preghiera. Questo tipo di superstizione è estremamente diffusa, in particolare quando si avvicina una partita molto importante. Durante i mondiali del 2002, il famoso allenatore della nazionale italiana Antonio Giovanni Trapattoni ha osato portare con sé in tutte le partite una bottiglia di acqua santa, che gli era stata regalata da sua sorella, una suora. Al punto che la spruzzava sul campo.

Programma giornaliero. È anche una pratica abbastanza comune che non richiede interventi e cambiamenti particolari. John Terry ha avuto una carriera di successo al Chelsea, dove ha portato la squadra in Premier League e ha vinto diversi trofei. Prima delle partite ascoltava sempre lo stesso album di Usher e parcheggiava sempre nello stesso posto prima di unirsi alla squadra.

Tutte queste superstizioni dei calciatori famosi hanno un unico obiettivo: eliminare il caos nella mente e nel cuore. Per alcuni possono sembrare delle sciocchezze, ma un professionista con grandi responsabilità cerca con tutte le sue forze di ridurre al minimo la possibilità di fallire.

Superstizioni diffuse tra i tifosi — A differenza dei giocatori, gli spettatori sono meno limitati nella scelta delle pratiche per aumentare la fortuna, quindi tra loro ce ne sono più che a sufficienza di insolite. Tuttavia, tali superstizioni non sono particolarmente popolari a livello globale, ma possono trovare riscontro nei cuori degli abitanti di una determinata regione. Ad esempio, in Turchia i tifosi del Galatasaray e di altri club utilizzano canti specifici considerati sacri. La loro esecuzione in un momento ben preciso della partita dovrebbe “allontanare” la sfortuna.

Più diffuse sono le tradizioni semplici, come l'uso di oggetti speciali e l'interazione con essi. Alcuni acquistano una sciarpa o una maglietta con il logo della loro squadra del cuore e non la lavano finché dura la serie di vittorie. Altri tifosi scelgono “posti fortunati” sugli spalti o evitano per tutto il giorno un determinato colore, ritenendo che possa portare sfortuna a loro o alla squadra.