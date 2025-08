Vor Interactive e Hub Affiliations: innovazione predittiva al servizio dell’affiliate marketing

Vor Interactive e Hub Affiliations proseguono un percorso condiviso che ha già portato importanti risultati nel panorama dell’ affiliate marketing applicato allo sport. Il connubio tra tecnologie predittive e una visione orientata alla personalizzazione ha permesso di sviluppare esperienze digitali altamente reattive, capaci di adattarsi in tempo reale al comportamento degli utenti. Questa collaborazione sta contribuendo a ridefinire gli standard di settore, unendo performance, dati e innovazione in un’unica strategia integrata .

In Vor Interactive, non ci limitiamo a credere nell’innovazione: crediamo nella collaborazione con i partner giusti per realizzarla davvero. È per questo che siamo orgogliosi di collaborare a stretto contatto con Hub Affiliations, una delle agenzie di affiliazione più lungimiranti del settore iGaming, con l’obiettivo di ridefinire i percorsi di acquisizione nel 2025.