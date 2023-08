Al-Ahli, Firmino già on fire: doppietta nella prima amichevole con nuova maglia

Il 31enne attaccante brasiliano ha esordito martedì con la squadra saudita in un test contro l'Al-Shamar del Qatar; in campo anche Mendy, Saint-Maximin e Mahrez.

Il match, giocato in Austria, si è concluso 5-0 per l'Al-Ahli. Firmino ha aperto le marcature al 37' del primo tempo e poi ha segnato il terzo gol per i suoi al 23' della ripresa. In rete pure Saint-Maximin, Al-Hindi e Al-Rashidi.