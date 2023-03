Anversa, impossibile dire di no al bimbo: il regalo della maglia a centrocampo…

Il 34enne Ritchie De Laet, difensore belga dell'Anversa, aveva appena vinto 2-0 con la sua squadra sabato sera sul campo del Seraing United...

Anversa terzo in classifica, vittorioso da pochi istanti sul campo dell'ultima in classifica del campionato belga. Questa la situazione in cui il veterano dell'Anversa si è reso protagonista di un gesto da libro Cuore: il bimbo invade il campo e scatta il regalo della maglia...