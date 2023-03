Applausi al Crotone per il pari nel derby: ma ancora un gol annullato…

Sullo 0-0 gol annullato al Crotone e i tifosi, nel derby visto in curva, recriminano ancora per il gol dell'1-1 annullato all'andata nella sfida poi vinta 2-0 dal Catanzaro lo scorso 6 ottobre. Questa volta almeno finisce in parità.

La 31esima giornata del girone C di serie C si chiude col pari dello “Scida” fra le prime due della classe: 1-1 fra Crotone e Catanzaro. In una serata contraddistinta dall’emozionante omaggio alle vittime di Cutro, la squadra di Zauli trova il vantaggio con Mogos ma Verna pareggia i conti per il Catanzaro che resta così a +14 sui rossoblù.