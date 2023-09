Argentina, che paura! Incendio in piena partita durante Cipolletti-Sansinena

Un evento insolito ha spaventato sabato sera i giocatori, i tifosi e i presenti all'Estadio La Visera de Cemento nel match della 29esima giornata del Torneo Federal A tra Cipolletti e Sansinena.

A causa di un'enorme quantità di stelle filanti di carta che il pubblico di casa ha lanciato in campo per sostenere la squadra, e in complicità con un razzo luminoso che è caduto, si è generato un incendio che ha allarmato tutti. Prima di arrivare al terzo minuto di gioco, è scoppiato il primo incendio in mezzo al campo, che ha causato immediatamente l'interruzione della partita. I giocatori si sono avvicinati per cercare di spegnere le fiamme, ma l'arbitro li ha costretti a ritirarsi. Automaticamente, i tifosi dei Cipolletti hanno aperto la rete metallica e sono entrati in campo per rimuovere le bandiere appese alla tribuna dei sostenitori, al fine di evitare un incendio più grande, dato che il vortice di fiamme stava crescendo rapidamente. Con l'aiuto degli estintori, sono riusciti, dopo poco più di cinque minuti, a spegnere le fiamme, lasciando fuori pericolo i tifosi che si trovavano a pochi metri dall'incendio. Ma la ripresa della partita ha richiesto qualche minuto in più. In una riunione con i capitani e i responsabili della sicurezza, il cordovano Jonathan Correa ha concordato i termini necessari per la continuazione e, con il passare dei minuti, la palla è tornata a rotolare. Quasi certa una possibile sanzione per il Cipolletti in vista delle prossime partite casalinghe.