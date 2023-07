Brasile, Campeonato Gaucho 2: tifosa colta da malore, ma un lucchetto ritarda i soccorsi…

Domenica, nei quarti di finale della Divisão de Acesso gaúcha, una tifosa del Pelotas si è sentita male durante il primo tempo del match contro il Monsoon. Prontamente è stata chiamata l'ambulanza, ma il problema è stato l'apertura del...

Il match, vinto 1-0 dai padroni di casa con gol di Tony Junior, si è giocato allo stadio Boca do Lobo di Pelotas, nella terza città per numero d'abitanti del Rio Grande do Sul.