Cagliari, prima del derby delle isole: sassi e fumogeni contro il pullman rosanero

di Bruno Bertucci - Il Cagliari vince il derby delle Isole - valido per la Serie B - contro il Palermo. All'Unipol Domus i sardi vanno in svantaggio a causa della rete di Jacopo Segre ma Alessandro Deiola prima e Gianluca Lapadula dopo ribaltano...

A ricevere le luci della ribalta è quanto accaduto prima della partita all'esterno dell'impianto sportivi. Un folto gruppo ultras dei rossoblu ha accolto i sostenitori ospiti in maniera poco ortodossa. In rete sono diventati virali i filmati in cui si possono vedere i tifosi di casa lanciare diversi fumogeni rossi contro gli autobus destinati ai tifosi del Palermo.