Calcio estero, il tradimento di Mount fa montare la rabbia Blues

di Bruno Bertucci - Il passaggio di Mason Mount al Manchester United non è piaciuto ai sostenitori del Chelsea. La rivalità tra le due tifoserie è molto accesa e diversi tifosi Blues hanno deciso di dimostrare il loro disappunto mettendo in...

Nelle stesse immagini si può notare il momento della distruzione della camiseta londinese numero 19, utilizzata infine come tappetino prima di essere gettata nel secchio dell'immondizia. Il cambio di casacca non è stato per niente apprezzato, anzi, il volta faccia è stato visto come un vero e proprio tradimento.