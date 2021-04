Dani Alves, Matri, Felipe Melo: i gol mancati…alla Juve che da 10 anni non perdeva a Bergamo!

Atalanta-Juventus 1-0: i nerazzurri non battevano i bianconeri in campionato dal 3 febbraio 2001 (2-1 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia), da allora in 32 incontri la “Vecchia Signora” aveva vinto 24 volte e pareggiato in 8 occasioni.