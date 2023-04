Danimarca, derby intestino al Brondby: gli ultras seguono la Primavera per protesta

Fuochi d'artificio e cori. Gli ultras del Brondby non hanno gradito il cambio di proprietà. L'avvicendamento del patron Niels Frederiksen e l'arrivo di Jan Bech Andersen non sono piaciuti ai tifosi che hanno deciso di far partire un derby...

di Bruno Bertucci - Come forma di protesta, i sostenitori danesi hanno pensato bene di boicottare la prima squadre e di seguire la Primavera. I ragazzi giocano nell'ottava divisione ed hanno giocato in uno stadio con soli 5000 posti. Gli hooligans del Brondby hanno occupato tutti i settori dando vita ad uno spettacolo pirotecnico senza uguali in quella categoria.