Derby degli affetti a Monza: Cremonese, senza sponsor la maglia dei 120 anni

Si ispira alle origini la maglia away che la Cremonese vestirà nella trasferta di Monza. Il kit del 120° anniversario del club, confezionato dal partner tecnico Acerbis, un chiaro richiamo alla prima storica divisa della Cremo.

Sul petto, come vuole la tradizione, non compariranno né il logo Usc né gli sponsor di maglia; sul dorso, invece, sarà presente il solo numero, senza la personalizzazione con il cognome del calciatore. Ad arricchire il tutto, la patch interna con la scritta: Seria A 2022-23, Monza-Cremonese 27a giornata. Un tuffo nel passato per iniziare le celebrazioni del 120esimo anniversario del club.