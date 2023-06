Derby di Lisbona, gli ultras dello Sporting ad una partita… di hockey su prato

Il derby tra lo Sporting Lisbona ed il Benfica si vive in ogni momento ed in ogni luogo della capitale lusitana.

di Bruno Bertucci - Splendida sorpresa per i giocatori dell'hockey sul prato, impegnati nella stracittadina del loro sport. Durante il loro ingresso in campo, infatti, gli ultras biancoverdi hanno letteralmente invaso gli spalti del palazzetto facendolo diventare un vero e proprio stadio. Nei filmati si possono vedere le classiche pezze e le bandiere utilizzate in curva. Non sono mancati cori e fumogeni.