Dopo il derby vinto, ecco Marcelo: “Amo il Flu e voglio aiutare i giovani”

Marcelo dichiara in conferenza stampa il suo amore per il Fluminense: ha parlato dell'accoglienza dei tifosi e del desiderio di aiutare i giovani e di rimanere a lungo nel club

Dopo il saluto dei tifosi, felici anche per il derby appena vinto contro il Flamengo, sul prato del Maracanã, Marcelo ha tenuto una conferenza stampa nell'auditorium dello stadio: "Io e la mia famiglia stiamo tornando a casa, a Rio de Janeiro. Torno nel club che mi ha formato e che mi ha portato in nazionale per la prima volta. L'amore che provo per questo club è enorme. Sapevo che i fan avevano molto affetto per me e la mia famiglia, ma non avevo idea di quanto fosse grande finché non sono arrivato qui e l'ho visto".