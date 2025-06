Dries Mertens è ora un cittadino onorario di Napoli

Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi, nella Sala Consiliare del Comune. Emozionato, l’ex attaccante azzurro ha ricordato il legame speciale con la città che lo ha accolto dal 2013 al 2022.«Dodici anni fa sono arrivato per firmare col Napoli, oggi torno da uomo innamorato di questa città», ha detto. «Non credo sia solo per quanto fatto in campo, ma per come ho vissuto fuori. Napoli è caos, rumore, a volte sporca, ma chi vede solo questo non la conosce davvero. Per me è il Vesuvio, forte e presente. Il vero paradiso è qui».Mertens ha poi ricordato il 2018 come l’anno più bello, sottolineando quanto abbia imparato da ogni allenatore, «soprattutto da Sarri», e definendo Lukaku «un vero professionista».Nel discorso, ha ringraziato i genitori e la moglie, «la roccia della famiglia», e ha raccontato di aver chiamato il figlio Ciro «per portare sempre con sé la storia di questa città».«Napoli mi ha cambiato dentro e fuori dal campo. Da oggi, anche io sarò un po’ nel cuore di Napoli».