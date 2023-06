Ecco il Pohjanpalo danese: Lucas From segna e si beve una birra a bordo campo…

Danesi e finlandesi sembrano avere una cosa in comune: l'amore per la birra...

In una partita di terza divisione danese, l'Aarhus Fremad ha concluso la sua stagione con una bella vittoria per 5-2 sull'Akademisk Boldklub Copenhagen. Il club di Aarhus chiude così la sua stagione al 4° posto in classifica, a soli 3 punti dal primo. Con il titolo fuori portata, i giocatori giocavano a cuor leggero, come Lucas From. Il centrocampista ha segnato il gol del 4-2 all'84' di gioco e ha deciso di festeggiarlo a modo suo. Un piccolo sprint fuori dal campo per bere un sorso di birra e chiudere in bellezza l'annata. La sequenza, immortalata dalla persona che gestisce i social del team, è stata ampiamente condivisa in rete. Salute!