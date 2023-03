Il Catanzaro parte per il derby di Crotone: tifosi in strada, non si passa…

Strada sbarrata dall'entusiasmo dei tifosi catanzaresi...

Gran tifo allo stadio Ceravolo davanti al maxischermo per il derby pareggiato 1-1 a Crotone. E alla fine, come da foto pubblicata dal profilo Instagram del Catanzaro dopo il pari e davanti alla curva dei tifosi vuota per i divieti, la squadra urla "La capolista se ne va...". Ma alla partenza da Catanzaro per Crotone, il pullman giallorosso non poteva procedere. Troppo entusiasmo per strada...