Lanús, incredibile in Copa Argentina: ai rigori sprofonda il dischetto e si cambia porta…

Durante i rigori tra San Lorenzo e Platense (0-0, 4-3 dcr) si forma un cratere sul dischetto al momento del tiro di Gonzalo Lujan. La conclusione del difensore dei "Los Cuervos" finisce poi alta. Dopo il controllo dell’arbitro, si continua......

Allo stadio La Fortaleza, a Lanús, nella provincia di Buenos Aires, il direttore di gara Yael Falcón Pérez ha optato per far continuare la serie di penalty nella parte di campo non danneggiata...