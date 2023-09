Liverpool, giovane tifoso disabile scoppia in lacrime quando sente inno allo stadio

Il Liverpool ha invitato ad Anfield un ragazzo senza braccia ad assistere alla gara contro l'Aston Villa. Il risultato è stato un tripudio di emozioni...

Un ragazzo di undici anni nato senza braccia e gambe ha realizzato il suo sogno, grazie alla Liverpool Disabled Supporters Association. Daire Gormon, originario dell'Irlanda, ha sempre desiderato vedere la sua squadra in azione. La sua reazione emotiva quando è arrivato ad Anfield nel fine settimana è stata vista da milioni di persone sui social media. In una clip, pubblicata dalla Liverpool Disabled Supporters Association , si vede Daire scoppiare in lacrime mentre viene suonato l'inno del club "You'll Never Walk Alone". Daire ha una condizione estremamente rara chiamata "Crommelin Syndrome", il che significa che non ha le braccia dai gomiti in giù e gli mancano anche le ossa del femore in entrambe le gambe. Sua madre Shelley ha detto: "Daire si sta ancora emozionando per l'intera esperienza. Non può credere di essere dovuto andare e che tutto questo sia successo".