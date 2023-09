Mainz, guarda chi c’è? Jürgen Klopp presente all’amichevole della Mewa Arena

Tra i ricordi più belli del tecnico tedesco c'è la promozione in Bundesliga ottenuta nel 2004 coi "Die Nullfünfer", squadra da lui allenata dal 2001 al 2008. "Le condizioni erano così pessime che nessuno lo considerava possibile - ha detto Klopp durante la recente visita a Magonza -. Ma abbiamo mantenuto la rotta e ce l'abbiamo fatta. In seguito ho vinto titoli più importanti, ma anche perché ho avuto squadre migliori a mia disposizione, condizioni migliori, più soldi. Non si tratta di come appaiono le cose dall'esterno, ma di come ti fanno sentire".