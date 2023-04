Marcelo, non segnava da 16 anni in Brasile: lo fa nel derby e poi fa festa con Ana Clara

La leggenda madridista ha fatto centro anche al suo ritorno a Rio de Janeiro: un gol e un assist nel ritorno della finale vinta 4-1 e he ha dato il titolo carioca al suo Fluminense proprio nel derby contro il Flamengo

Marcelo ha segnato la prima rete della finale, un gran gol, e ha fatto l'assist per il terzo gol di German Cano. Poi la festa per la vittoria con Ana Clara, grande gioia per aver battuto quelli del Flamengo.