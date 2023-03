Il terzo scudetto della storia della società partenopea è sempre più vicino. Queste immagini lo testimoniano...

Nel video, pubblicato dall'account Instagram @lacasadeltifoso_, si vede un maturo supporter del Napoli che non riesce a trattenere le lacrime dopo che l'attaccante georgiano è andato in gol col Torino domenica scorsa. "Non sto bene", dice il signore con un fazzoletto tra le mani.