Non solo Pioli, anche Bruno è “on fire”: Trento festeggia salvezza e rinnovo…

Dopo il grande cammino compiuto nella seconda parte del campionato 2022–2023 e culminato con il raggiungimento della salvezza diretta in Serie C, il Trento rinnova con mister Tedino e i giocatori ne sono felici...

I rivali del SudTirol sono in semifinale playoff per la promozione in A, ma a Trento si godono la permanenza. in C. Spogliatoio in festa per la conferma del tecnico Bruno Tedino, rispolverando il coro Scudetto per Pioli...