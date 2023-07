Premier League, Amazon svela trailer documentario su scorsa stagione Newcastle

Prime Video ha pubblicato il trailer di "We Are Newcastle United", una serie dietro le quinte del club di Premier League. La docuserie, in quattro puntate, ripercorre la stagione 2022/23, che è stata la prima completa sotto la guida di Eddie...

Con la voce narrante di un mito come Alan Shearer, il documentario analizzerà anche la storia dei Magpies e il loro rapporto con i tifosi della città. La serie include l'accesso esclusivo ai responsabili del club ed esplora il modo in cui le decisioni prese dal club fuori dal campo influiscono sulle sue fortune in campo. Il primo episodio andrà in onda l'11 agosto e sarà seguito da uscite settimanali fino al 1° settembre, in concomitanza con il primo mese di Premier League.